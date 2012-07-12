Криниця для чоловіка мало не стала могилою

10 липня о 10:09 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Ямпіль надійшло повідомлення про те, що в селі Качківка в результаті обвалу криниці травмовано чоловіка, і він потребує допомоги. По прибуттю на місце події працівники МНС встановили, що 57-річний чоловік допомагаючи сусідам чистити криницю, опинився під завалом ґрунту та каміння на глибині шести метрів.

Як повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області, під час рятувальної операції ситуація ускладнювалась додатковими обвалами ґрунту. Рятувальникам у порятунку потерпілого всебічно допомагали місцеві жителі. Щоб зберегти життя людини працівники служби «101» за допомогою спецобладнання постійно подавали в криницю повітря. Розібравши колодязь, чоловіка визволили з земляної пастки та передали працівникам швидкої допомоги. В чоловіка пошкоджено голову, численні травми тіла та переохолодження. Нині постраждалий перебуває у місцевій райлікарні. Стан здоров’я медики визначають, як середньої важкості. Рятувальники, котрі власноруч надавали постраждалому допомогу (командир відділення прапорщик служби цивільного захисту Олександр Волков та водій сержант служби цивільного захисту Сергій Шевцов) номінуються ТУ МНС у Вінницькі області на участь у Всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року».