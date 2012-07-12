Злодій обчистив бабусин «банк» поміж казанами

10 липня до Козятинського райвідділу міліції з заявою звернулась 51-річна жителька с. Гурівці. За повідомленням жінки, в період з 7 по 9 липня з її літньої кухні, шляхом віджиму вікна було скоєно крадіжку грошей в сумі 2250 гривень.

Як повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області, працівники міліції затримали підозрюваного у скоєнні злочину, 17-річного непрацюючого місцевого жителя.

Крадені гроші вилучили.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України: крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.