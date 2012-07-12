Вінниччина зібрала до бюджету 1,1 млрд. гривень

За 6 місяців 2012 року до бюджету Вінницької області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1119.8 млн. грн., що становить 49.7% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2252.5 млн. грн.).

Про це повідомило головне фінансове управління Вінницької ОДА.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 136.3 млн. грн., або на 13.9%.

У тому числі до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 904,0 млн. грн., що становить 46,0% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 1964,3 млн. грн.) та 107,9% до планових показників на 6 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 837,5 млн. грн.).

Додатково отримано до плану на 6 місяців 66,5 млн. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 101,1 млн. грн., або на 12,6%, у т.ч. надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 73,1 млн..грн.,або на 11,3%, а плати за землю – на 28,5 млн. грн., або на 26,8%.