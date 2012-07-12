16-річна дівчина випала з 5-го поверху

11 липня о 17:42 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №15 міста Бар надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої допомоги про те, що з вікна п’ятого поверху випала 16-річна дівчина.

Як повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області, на даний час потерпіла знаходиться у хірургічному відділені Барської центральної районної лікарні в непритомному стані. Лікарі встановили діагноз «закрита черепно-мозкова травма голови, внутрішня кровотеча черевної порожнини». Стан потерпілої важкий. Причини події встановлюються.