Рятуватись від спеки у річці безпечно тільки жінкам

10 липня о 07:30 на пункт зв’язку державної пожежної частини №6 міста Гнівань надійшло повідомлення про те, що в селі Селище на річці Південний Буг під час купання з товаришами втопився 33-річний чоловік. Тіло загиблого вилучене з води його товаришами.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Того ж ранку о 7:40 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №16 міста Бершадь надійшло повідомлення про те, що під час купання в річці Південний Буг втопився 66-річний чоловік. Загиблого знайшли місцеві жителі.

Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу.

Обставини події з’ясовуються.