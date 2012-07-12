Молодиця намагалася пігулками вкоротити собі віку

11 липня о 21:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №10 міста Гайсин від чергового міської лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення було доставлено 26-річну дівчину з діагнозом «отруєння медикаментами, суїцидальна спроба».

Як повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, через сварку з чоловіком та в стані афекту жінка вирішила вкоротити собі віку шляхом вживання невідомих таблеток. На даний час потерпіла знаходиться в свідомості, її стан лікарі характеризують як середньої важкості.