У «Тімірязєвці» еволюція друкарських шрифтів

Відділ рідкісних і цінних видань презентує книжково-ілюстративну виставку «Еволюція друкарських шрифтів», яка знайомить користувачів з кращими зразками книжкової продукції провідних європейських друкарів ХVII-ХІХ ст.: Ельзевірів, Дідо, Бодоні та ін. Також представлені російські видання, друковані кириличним та гражданським шрифтами, українські книги, видані протягом ХХ-ХХІ ст.

Про зразки шрифтів, які використовувала вінницька друкарня у 20-30 рр. ХХ ст. можна дізнатися із книги «Вінницька державна друкарня ім. Леніна» (Вінниця, 1930).