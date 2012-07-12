Податківці очікують «електронного буму»

Грошей за видачу електронних ключів для подачі звітності за е-mail податкова більше не бере. Рішення про видачу безкоштовних «ключів» було прийнято керівництвом податківців у столиці. Вінничани в плані сервісу пішли ще далі - в

Центрі обслуговування платників податків у Вінниці, першими в Україні стали проводити безкоштовні тренінги з навчання користуванню ключами.

- Як виявилося на практиці, багато підприємців, отримавши «ключі», користуватися ними не вміють. Тому на рівні керівництва було прийнято рішення про проведення спеціальних тренінгів. Природно, безкоштовних для наших клієнтів.

Запрошення на тренінг лунали разом з ключами. Хто відчував потребу в знаннях - прийшов, - прокоментувала перше заняття, яке пройшло у вівторок 10 липня, завідувачка сектором забезпечення доступу до публічної інформації Вінницької ОДПІ і тренер за сумісництвом Алла Антоненко.

Охочих вчитися зібрали в третьому залі - спеціально обладнаним комп'ютерами і з доступом в Інтернет. Щоб знання, отримані на тренінгу були не тільки теоретичними, а і практичними.

За інформацією головного державного податкового інспектора сектору реєстрації користувачів при ДПС у Вінницькій області Вадима Джижуби, протягом місяця близько тисячі вінничан звернулися з різними питаннями з приводу електронних ключів. Було видано понад 230 сертифікатів з безкоштовними ключами. Найчастіший клієнти запитують, чи дійсно ключі та сервісні послуги з консультування безкоштовні.

- Якщо звертаються - проводимо короткий лікнеп, як користуватися програмою ОРZ. Програмне забезпечення також безкоштовне, його можна завантажити за адресою www.cskidd.gov.ua,- запевняє податківець.

Тренінги з навчання користування електронними ключами будуть проводитися регулярно по вівторках у вінницькому ЦОПе, обіцяють податківці. Потреба у платників є, а отже, податкова зобов'язана забезпечити сервіс.

Оксана Миколаєва, начальник відділу обробки податкової звітності, говорить, що на електронку можуть перейти всі платники єдиного податку, за умови, якщо їх навчити.

- Питань щодо використання електронних ключів багато у тих, хто ще не вміє користуватися програмою. Електронна звітність приймається в певному форматі - це теж потрібно враховувати. У тих, хто користувався платними ключами, досвід є. Решту ми навчаємо. Підприємці повинні подати документи до 9 серпня, до цього моменту ми очікуємо «електронного буму», - поділилася Оксана Миколаєва.