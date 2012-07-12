Ховайте ліки від сонячних променів: можуть стати небезпечними

Як наголосили УНІАН у Державній службі України з лікарських засобів, через високу температуру повітря слід особливо уважно дотримуватися умов зберігання, які вказані в інструкції лікарського засобу.

Необхідно пам’ятати, що ліки в разі порушення умов зберігання можуть змінити свої властивості. У жодному разі не можна зберігати лікарські засоби під впливом прямих сонячних променів, зокрема, на підвіконні, попереджають у Держлікслужбі.

В разі, якщо температурний режим буде порушено, діюча речовина лікарського засобу може змінити свої лікувальні властивості, що може замість очікуваної допомоги нанести шкоду здоров’ю людини, застерігають у відомстві.