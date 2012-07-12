Двоє вінничан викрали чоловіка та вимагали викуп

У Житомирі двоє вінничан викрали чоловіка та вимагали гроші за його визволення.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області, 36-річний житомирянин став заручником чужих грошових конфліктів, які виникли ще торік і стосувалися його самого опосередковано.

Незнайомці зателефонували чоловіку і призначили зустріч, мотивуючи її необхідність вирішенням застарілого конфлікту. На місце зустрічі у центрі Житомира він прийшов із братом. Там на них очікував автомобіль, з якого вийшли незнайомі особи, силоміць усадили чоловіка до салона й поїхали. У викраденого чоловіка зловмисники відібрали мобільні телефони та почали погрожувати розправою, якщо за його звільнення не буде виплачено значну суму коштів.

Викрадачі самі зателефонували брату своєї жертви, назвали суму викупу і погрожували розправою у разі звернення до правоохоронних органів. Проте 27-річний брат викраденого чоловіка все ж зателефонував до міліції.

У момент передачі викрадачам грошей, точну суму яких міліція не називає, бійці спецпідрозділу «Сокіл» затримали у Житомирі двох жителів Вінниці, один з яких - неодноразово засуджений.

За фактом викрадення людини (ст. 146 Кримінального кодексу України) міліція порушила кримінальну справу.