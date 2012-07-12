Джига і Гройсман хочуть «розкрутити» Азарова на гроші

Голова ОДА Микола Джига та вінницький мер Володимир Гройсман сьогодні об’їжджали інфраструктурні об’єкти, які зводяться в обласному центрі.

Потішившись ходом робіт, міське та обласне керівництво вже складає плани, як вициганити в уряду грошей на завершення проектів, котрі нині перебувають в різних стадіях готовності.

Зокрема, на будівництві хірургічного відділення обласної клінічної лікарні ім. Пирогова Микола Джига в робочій розмові напівжартома ділився планами з будівельниками .

- Я хотів би сюди привезти Азарова, показати йому все, а тоді вже, мовляв, «Миколо Яновичу, давайте бабло, щоб перемагати зло».

Тему підхопив Володимир Гройсман : «Ми його ще й на Келецьку завеземо(де будується трамвайне кільце – авт.)

Джига згоден: «Покажемо Келецьку, покажемо йому(прозорі-авт.) офіси , садочок, приміщення судмедекспертизи . В нас об’єктів цього року - здавати і здавати».