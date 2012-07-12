Кирнасівський завод працюватиме, - знайшли інвестора

Після десяти років простою і кривавих протистоянь колективу з власниками, котрі намагались вивезти обладнання на брухт, Кирнасівський завод оживає: влада знайшла інвестора.

Цю новину мешканцям села, які зібралися на збори громади, сьогодні повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан.

Найбільше зраділи почутому чотири сотні заводчан, адже вони знову матимуть роботу.

- Більш як рік я спілкувався з власниками заводу та потенційними інвесторами стосовно стабілізації ситуації та унебезпечення того, щоб завод не порізали. Наразі можу констатувати, що є можливість підготувати завод і вже у 2013 році його запустити, - сказав Мовчан.- Під час ремонту працюватиме близько 200 людей, а після пуску – десь 450.

Заступник голови ОДА повідомив, що вже з наступного тижня запрацює відділ кадрів, який формуватиме колектив для запуску підприємства.

Мовчан повідомив про намір провести нараду з аграріями сусідніх районів, аби подбати про сировинну базу для цукрозаводу. Хоча, за словами посадовця, після модернізації він зможе переробляти і цукор-сирець.

Новопризначений директор заводу Григорій Ігнатов каже, що інвестори дали карт-бланш для модернізації цукроварні, після якої початкова планова потужність заводу буде близько 3 тис. тонн виробництва цукру на добу. Завантажити завод хочуть на 150-180 робочих днів.

Працівникам пообіцяли, що вони зароблятимуть щонайменше 2000 гривень на місяць.