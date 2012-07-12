Джига: хірургічне відділення «Пироговки» має стати міжрегіональним центром

15 серпня будівельники планують здати парадний вхід, холл та завершити благоустрій території хірургічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига.

За його словами, на усіх дев’яти поверхах споруди тривають оздоблювальні роботи, встановлюється сантехнічне обладнання та стелять лінолеум.

- 15 серпня здаємо головну частину, 24 серпня – всю будівельно-монтажну частину, і з першого листопада розпочнемо закупляти та комплектувати обладнання, - сказав Джига.

Доведеться устаткувати 15 оперційних, 7 кабінетів з серйозною діагностичною апаратурою, лікарняні палати тощо,З - більш як на 100 млн. гривень.

Очільник області сподівається, що хірургічне відділення воно буде найкращим серед аналогічних закладів інших областей.

- Я думаю, що це буде міжрегіональний центр. Ми плануємо на базі хірургічного відділення відкрити кілька кафедр мед університету. Отож, за устаткованістю, рівнем персоналу і науково методичної роботи це буде дуже серйозний заклад.

Обладнання для хірургії закуплять за кошти бюджету.

– Ми хочемо домовитись із хорошою іноземною структурою , скажімо, з німецькою, яка б приїхала і встановила обладнання, навчила персонал. Щоб без посередників і процедури державних закупівель. Але це треба вирішувати з Урядом і МОЗом зокрема.