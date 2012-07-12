У викраденні двох вінничанок брали участь працівники міліції

У справі щодо викрадення двох громадянок м. Вінниці (мами та доньки) досудовим слідством установлено, що, маючи на меті за грошову винагороду сприяти одному з підсудних уникнути покарання у вигляді позбавлення волі, організовано викрадення його колишньої співмешканки для того, щоб примусити написати її розписку про відсутність претензій.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Також стало відомо, що у викраденні брали участь три працівники правоохоронних органів, а саме дільничі інспектори міліції Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області.

Беручи до уваги, що в матеріалах справи містяться достатні дані, прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу відносно трьох працівників міліції за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством) КК України, а відносно організатора викрадення ще і за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (організатором є особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням), ч. 2 ст. 365 КК України.