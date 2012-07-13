Податківці активно наповнюють бюджет

У першому півріччі податківці області досягли зростання прибутків Зведеного бюджету на 212, 3 мільйонів гривень. У тому числі, збір до Держбюджету перевищив минулорічний показник на 73,1 млн.грн., до місцевих – на 139,2 млн.грн.

При цьому в галузевому розрізі найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів надійшли від підприємств промисловості, їх частка надходжень у загальному обсязі становить 34,1%. Лідирує у цьому плані харчова галузь (майже 80% податкових надходжень), зокрема, підприємства лікеро-горілчаної промисловості – 70,3%.



Такі цифри озвучив перший заступник голови ДПС у області Володимир Ліщенко під час наради із керівниками податкових інспекцій регіону.

Як повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області, за словами посадовця, показники яскраво демонструють, наскільки у податковому відомстві області зросла якість прогнозної та аналітичної роботи при визначенні стану економіки регіону, тенденцій її розвитку та бази оподаткування: „Для представників бізнесу області така податкова стабільність є своєрідною гарантією того, що діяльність податкової служби сьогодні – послідовна та виважена.

Відбір до проведення перевірок ризикоорієнтованих підприємств позитивно позначився на результативності таких заходів.

Впродовж першого півріччя нинішнього року за результатами контрольно – перевірочної роботи до бюджетів усіх рівнів нам вдалося мобілізувати майже 35 мільйонів гривень. Це – результат удосконалення процедури планування податкових перевірок, ” - підкреслив Володимир Ліщенко.

Наразі триває робота щодо виявлення та попередження фактів незаконного формування та відшкодування з бюджету ПДВ, руйнування схем мінімізації, залучення до оподаткування тіньового сектору економіки .