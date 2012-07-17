«Беху» з номерами від вантажівки наздоганяли три екіпажі ДАІ

16 липня 20 хвилин на першу годину ночі екіпаж ДПС ДАІ в селі Пултівці Вінницького району зупиняв автомобіль «БМВ-520». Водій, на жест про зупинку, не відреагував, лише додав швидкості.

Як повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області, тієї ж миті розпочалося переслідування зловмисника. Державтоінспектори по радіостанції передали черговому про ситуацію і в обласному центрі з боку Гніванського шосе до переслідування зловмисника приєдналося ще два екіпажі ДАІ.

Ледь не до центру міста Вінниці вдалося прорватися зловмисникові, аж доки працівники ДАІ заблокували втікача на вулиці Литвиненка. З автомобіля зловмисника вивели за руку і той вже не чинив опору.

У районному відділку міліції була встановлена його особа. Дівчина, що їхала з ним в авто, привезла паспорт. Ним виявився 21-річний житель села Андрушівка Погребищенського району. Свою втечу від працівників ДАІ хлопець пояснив переляком, адже в нього відсутні документи на автомобіль, який, як запевнив, купив для розбору на запчастини. Але не втримався від спокуси з’їздити на весілля до Жмеринки, звідки повертаючись натрапив на патруль.

У ході перевірки виявилося, що в автомобілі відсутній номер кузова, а державний номерний знак належить автомобілю «ГАЗ-52», який зареєстрований за одним із сільськогосподарських товариств Томашпільського району. Іномарку поставлено на арештмайданчик. Проводиться подальша перевірка.

Зловмисник притягнутий до адміністративної відповідальності за статтями 126 (Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред'явили їх для перевірки), 121 (Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами), 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.