«У богослужінні та спілкуванні важливо зберегти українську мову»

В день пам’яті Святих безсрібників Косми та Даміана, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ відвідав Вінницьку єпархію.

Про це повідомляє Вінницька єпархія УПЦ КП.

Його Святість завітав у село Вишенька Хмільницького району, де освятив новозбудований храм на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці та звершив у ньому першу Божественну Літургію.

Після освячення та многоліття, Святійший Патріарх Філарет очолив Божественну Літургію.

Після заамвонної молитви Святійший Владика виголосив проповідь, у якій багато уваги зосередив на тому, як важливо і потрібно навчитись кожному каятись перед Господом у своїх гріхах, як потрібно терпіти випробування і не зрікатися Христа.

Після відпусту Його Святість нагородив ієрея Анатолія Синицького орденом Христа-Спасителя. Численні нагороди та Патріарші Грамоти отримали і ті віряни, які найбільше потрудились на будівництві храму.

Кожному, хто прийшов сьогодні у церкву, після богослужіння вручали на молитовну згадку ікони.

Друга проповідь Святійшого Владики прозвучала на святковій трапезі про важливість збереження рідної української мови у богослужінні та спілкуванні. На цю проповідь його спонукав піснеспів про силу молитви на рідній мові, який був виконаний парафіянами с.Хоменок Шаргородського району (настоятель прот.Олег Бабак).