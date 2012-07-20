Цілий місяць у Лядівський монастир - безкоштовні автобуси

5 липня підписана Постанова Верховної Ради про відзначення на державному рівні 1000-ліття Лядівського монастиря. Як повідомив секретар Вінницької єпархії Української Православної Церкви протодиякон Владислав Демченко, у святковий місяць єпархія спільно із відділом у справах релігій облдержадміністрації організовує паломництво до монастиря.

- Щотижня, починаючи з неділі 22 липня, а далі - щосуботи до 11 серпня з Вінниці до Лядівського скельного чоловічого монастиря відправлятиметься автобус з паломниками, - розповів Владислав Демченко. - Відправлення від "книжки" здійснюється зранку о 5:30, щоб устигнути на Літургію, причастя, екскурсію по монастирю. Назад — цього ж дня, після обіду.

До святкування 1000-ліття у монастирі здійснюється будівництво.

- Понад півтори тисячі людей допомогли у відродженні монастиря починаючи лише з травня цього року, - продовжує Демченко.

Оскільки поїздки безкоштовні, то попередній запис здійснюється за телефонами відділу у справах релігій Вінницької ОДА: 66-12-70, 66-12-71, або у Свято-Преображенському кафедральному і Хрестовоздвиженському соборах.

Паломництво стало можливими завдяки спонсорській підтримці, повідомляє сайт "Моя Вінниця".