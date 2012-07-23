Без світла сиділи мешканці 84 населених пунктів області
09:12, 23 липня 2012Вінниця
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В Україні в ніч з 21 на 22 липня внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру), через спрацьовування систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 139 населених пунктів у чотирьох областях: Вінницької (84), Черкаської (42), Кіровоградській (9), Київської (4).
Про це повідомляє прес-служба МНС України.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Стихя продовжила свою чорну справу і минулої ночі, щоправда , в менших масштабах, - на Вінниччині відбулось аварійне припинення подачі алекроененргії до шести населених пунктів.
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