Подарунок іменинниці: смертельний удар в голову

Трагедія сталась в одному з сіл Калинівського району через необережність підсилену вжитим алкоголем. Від удару кулаком у голову померла 26-річна жінка. Удар, що став причиною смерті, жінка отримала від свого співмешканця. Усі учасники трагедії знаходилися у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

24 липня о пів на шосту годину ранку до чергової частини Калинівського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що у власному будинку було виявлено мертвою 26-річну господарку. Мертвою жінку виявила її 68-річна сусідка.

Як розповів заступник начальника слідчого управління УМВС України у Вінницькій області Сергій Кримчук, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції. У будинку померлої міліціонери виявили її співмешканця. 31-річний чоловік міцно спав. Появі людей у погонах він зовсім не здивувався і розповів усі обставини трагедії.

Як стало відомо, у день трагедії жінка святкувала свій двадцять шостий день народження. Коли гості розійшлися добре сп’янілі господарі лягли спати. Вночі жінка почала будити чоловіка. Крізь сон п’яному чоловіку здалося, що його будить колишня дружина, з якою у нього неприязні стосунки, і він вдарив її у голову. Коли чоловік схаменувся і побачив свою співмешканку у крові, він одраз побіг до сусідки викликати «швидку допомогу», але та вночі не відчинила двері.

Повернувшись додому, чоловік виявив жінку без ознак життя. Усвідомивши, що накоїв, чоловік вирішив накласти на себе руки. Він порізав собі вени і ліг помирати. Ушкодження, які наніс собі чоловік виявилися незначними, і ранком його розбудили міліціонери.

Як розповів начальник Калинівського райвідділу міліції Петро Скічко, потерпіла співмешкала з затриманим близько трьох років. Часто між ними траплялися сварки, але вони швидко мирилися. Жінка ніколи не скаржилася на чоловіка, а той ніколи не піднімав на неї руку.

Зараз підозрюваний затриманий в порядку статті 115 КПК України. За фактом скоєння злочину порушена кримінальна справа, за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України «Вбивство через необережність», яка карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Без матері залишилася малолітня дитина, яка у момент трагедії знаходилася у бабусі в сусідньому селі. У тому, що сталося, затриманий винить виключно алкоголь.