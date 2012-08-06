Клембівську вишивку увіковічнять в камені

Розпочав роботу 26-й, вже традиційний Всеукраїнський пленер скульпторів-каменотесів «Подільський оберіг» у с. Буша Ямпільського району.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомила заступник директора Обласного центру народної творчості Олена Назарець.

Цьогоріч на пленер заїхало шестеро учасників. Це відомі скульптори Марина Товкач зі Львова, киянин Андрій Микитюк, Роман Кикта з Дрогобича та троє наших земляків. А саме, один із двох синів – каменотесів директора історико-культурного заповідника «Буша» Микола Пірняк та подружжя Олександр та Олена Альошкіни з Букатинки Могилів-Подільського району.

Тема пленеру – «Міфи бушанської землі». Виготовлені скульптури прикрасять один із куточків музею.

Цьогорічний пленер не обійшовся без опосередкованого впливу великої політики, - скульпторам замовили виконання садової скульптури «Клембівська вишивка».

Як відомо, Клембівка – мала Батьківщина нардепа Григорія Калетніка. Кажуть, його племінниця Оксана Калетнік та її фонд «Батьківська земля» мають намір відродити славетну фабрику української вишивки у Клембівці Ямпільського району.

Попри все, скульптура увіковічнить труд і славу всесвітньо знаних клембівських вишивальниць.

Триватиме пленер до 15 серпня.



