Вінницькі хокеїсти сьогодні стартують у Світовій Лізі

З 17 по 19 серпня у м. Прага (Чехія) національна збірна України з хокею на траві, основу якої складають вінничани, вперше в своїй історії братиме участь у Світовій Лізі.

Це змагання складається з 4-х раундів, які розігруватимуться з серпня 2012 року по лютий 2014 року. У них загалом візьмуть участь чоловічі і жіночі національні збірні з понад 60 країн світу. 2000 гравців зіграють 350 ігор і зможуть заробити 6000 очок у міжнародній ранговій таблиці. Світова Ліга даватиме путівки на участь в Світовому Кубку і на наступні Олімпійські Ігри.

Як повідомив головний тренер національної збірної України з хокею на траві вінничанин Павло Мазур, перший раунд Світової Ліги складається з 11 турнірів по всьому світу. За вихід до другого раунду (туди потрапляють команди, які займуть два перших місця) Світової ліги суперниками української збірної будуть команди Польщі, Чехії, Білорусії.

Календар змагань у Празі

17.08.12

14.45 Польща - Україна

17.00 Чехія – Білорусія

18.08.12

14.45 Україна – Білорусія

17.00 Чехія – Польща

19.08.12

14.45 Польща – Білорусія

17.00 Україна - Чехія