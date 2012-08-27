П‘яний москвич замінував молдавський поїзд

25 серпня на залізничній станції міста Могилів-Подільський вибухотехніки та кінологи у потязі шукали вибухівку. Невідомий чоловік зателефонував до міліції та повідомив, що у потязі сполучення «Москва – Кишинів» закладено вибухівку.

О четвертій годині ранку до чергової частини Могилів-Подільського райвідділу міліції надійшло повідомлення від колег з Молдови про те, що у потязі №341 сполучення «Москва – Кишинів» закладена вибухівка. Про це їм повідомив анонім, коли потяг знаходився на території Молдови, і наступна його зупинка буде в Україні у м. Могилів-Подільський.

- Небезпечний потяг було прийнято на колію найбільш віддалену від приміщення залізничного вокзалу, - говорить Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області. - На місці надзвичайної події працювали служби оперативного реагування міліції, МНС, «швидка допомога». З вагонів потягу та приміщення залізничного вокзалу були евакуйовані пасажири та персонал.

Працівники вибухо-технічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС упродовж трьох годин ретельно обстежували вагони потягу. До пошуків вибухівки залучили кінологічну службу міліції зі спеціально навченими службовими собаками, однак спеціалістами нічого небезпечного знайдено не було.

Поки потяг обстежували на наявність небезпечної вибухівки, чоловік який повідомив про замінування був затриманий. Ним виявився 46-річний житель Москви. Чоловік їхав у п’ятому вагоні цього ж потягу та знаходився у нетверезому стані. З його слів, у такий спосіб він вирішив розважитися.

В діях чоловіка вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). За такий жарт чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.