Віннничанин продав волинянину службове авто

09:48, 27 серпня 2012
Вінниця
11 0

Назвався директором фірми

У доволі незвичний спосіб вирішив підзаробити 31-річний вінничанин. Чоловік працював водієм на одному із товариств з обмеженою відповідальністю. Якось він  поїхав у відрядження у у Камінь-Каширський райони і не повернувсяі. Це насторожило керівництво, адже ні працівника, ні автомобіля не було.

Про це йдеться на сайт УМВС у Волинській області.

Спритник, перебуваючи у відрядженні в місті Камінь-Каширський, умудрився продати службовий автомобіль «МАЗ» з причепом місцевому жителю. Коли потенційний покупець засумнівався у законності угоди, молодик для певності представився директором товариства і сказав, що всі питання він вирішує без проблем.

Але без проблем таки не обійдеться, адже обдурені власники фірми звернулися до правоохоронців. Наразі за даним фактом триває перевірка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter