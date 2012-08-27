Віннничанин продав волинянину службове авто

У доволі незвичний спосіб вирішив підзаробити 31-річний вінничанин. Чоловік працював водієм на одному із товариств з обмеженою відповідальністю. Якось він поїхав у відрядження у у Камінь-Каширський райони і не повернувсяі. Це насторожило керівництво, адже ні працівника, ні автомобіля не було.

Про це йдеться на сайт УМВС у Волинській області.

Спритник, перебуваючи у відрядженні в місті Камінь-Каширський, умудрився продати службовий автомобіль «МАЗ» з причепом місцевому жителю. Коли потенційний покупець засумнівався у законності угоди, молодик для певності представився директором товариства і сказав, що всі питання він вирішує без проблем.

Але без проблем таки не обійдеться, адже обдурені власники фірми звернулися до правоохоронців. Наразі за даним фактом триває перевірка.