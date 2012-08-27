Щоб не пропадала марихуана, жінка лікувала нею ноги

Понад 1 кг марихуани та 110 рослин коноплі виявили працівники міліції на присадибній ділянці у пенсіонерки. Нарковмісні рослини жінка вирощувала та зберігала для приготування зілля, яким зимою мала лікувати хворобу ніг.

- У місті Жмеринка на присадибній ділянці 71-річної пенсіонерки працівники міліції виявили 110 рослин коноплі, - повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області. - Під час огляду домогосподарства у літньої жінки було виявлено майже 1 кг 100 г марихуани, яку господарка зберігала у поліетиленовому пакеті у підсобному приміщенні господарства.

Зі слів пенсіонерки, наркотичне зілля вона не саджала - воно само насіялося, та щоб добру не пропадати, вона вирішила його використати в лікувальних цілях. Ще з дитинства літня жінка пам’ятала, що її бабуся узваром з коноплі лікувала хворобу ніг. От і собі вирішила «полікуватися».

Вилучене наркотичне зілля направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України. За висновками спеціалістів, у поліетиленовому пакеті зберігався канабіс, вагою 1 кг 66 г.

Зараз вирішується питання про притягнення жінки до кримінальної відповідальності за ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 310 КК України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Такий злочин карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.