Можна не брати дозвіл на виїзд дитини за кордон

10:10, 27 серпня 2012
Вінниця
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Якщо батько проведе дитину до кордону

Цього літа прикордонники з Могилів-Подільського не пропустили через державний кордон більше ніж 50 дітей, які їхали разом з батьками. Таку ситуацію прикордонники пояснюють тим, що люди не знають вимог щодо виїзду маленьких громадян за територію України. В зв‘язку з цим  начальник відділу прикордонного контролю Могилів-Подільського прикордонного загону Віталій Довбеус дав роз‘янювальну прес-конфернцію.

- Якщо діти перетинають кордон у супроводі батьків чи законних опікунів, їм необхідно мати проїзний документ дитини, який видається на три роки, або до досягнення повноліття. При наявності такого документу неповнолітні можуть покидати територію України у складі організованих груп. Також, виїзд за кордон можливий, якщо дитина вписана у закордонний паспорт одного зі своїх батьків (з п’яти років вклеюється фотокартка дитини в паспорт одного з батьків). Але, якщо дитина покидає Україну без супроводу одного з батьків, необхідно мати нотаріально звірену довіреність від того, хто не виїжджає за кордон.

Якщо дитина покидає Україну у супроводі одного з батьків, то дозвіл іншої сторони може бути усним. Але для цього необхідно, аби той з батьків, хто не виїжджає, знаходився у пункті пропуску через державний кордон. А також мав при собі паспорт і документи, які підтверджують батьківство.

Окремі правила діють для дітей, які виховуються у неповній родині, матір’ю або батьком-одинаками, або ж якщо її батьки позбавлені батьківських прав. В таких випадках необхідна наявність оригіналів чи завірених копій свідоцтва про смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи зниклою безвісти. Матері-одиначки  повинні мати довідку з рагсу, про те, що відомості про батька вписані за заявою матері у відповідності ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України.

Існують певні особливості, на які потрібно звернути увагу батькам, які їхатимуть з дітьми до Росії чи Білорусії. Згідно з домовленістю між Росією та Україною громадяни до 16 років перетинають кордон при наявності лише свідоцтва про народження. Але щодо виїзду до Білорусії діють існують інші правила. Для перетину кордону з неповнолітніми потрібно мати проїзний документ дитини чи закордонний паспорт батька, куди вписана дитина.

По відношенню до інших держав діють загальні правила.

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