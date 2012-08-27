Вінницький шахіст – віце-чемпіон Європи

26 серпня у Празі (Чехія) фінішував чемпіонат Європи з шахів серед юнаків і дівчат у різних вікових категоріях. Вінницю на ньому представляли 4 вихованці ДЮСШ № 6 міського спорткомітету, усі – діючі чемпіони і призери чемпіонатів України.

Кандидат у майстри спорту Вітя Матвіїшен, вигравши в останньому турі в азербайджанця, виборов 2-е місце у заліку серед юнаків до 10 років. Непогані шанси на медаль серед дівчат до 10 років мала Надя Шпанко, минулорічна бронзова призерка чемпіонату Європи. Для цього їй потрібно було не програти росіянці. А в разі перемоги вінничанка ставала чемпіонкою. Але вона, на жаль, програла – у підсумку 6-е місце.

У категорії до 12 років наші результати є трохи гіршими. Кандидат у майстри спорту Владик Лукіянчук зайняв 11-е місце, а Ірина Іщенко – 23-е.

– У цілому виступ наших молодих спортсменів вважаю великим досягненням, – сказав тренер-представник вінницької делегації у Празі, директор МДЮСШ № 6 Микола Боднар.

Україну на цих змаганнях представляло 35 молодих шахістів, які вибороли 4 медалі. Окрім вінничанина, «золото» здобула Марія Танцюра (АР Крим – Харків) , «бронзу» – Анастасія Рахмангулова (Миколаїв) і Кирило Шевченко (Київ – Краматорськ).