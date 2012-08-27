Для гіперактивних дітей відкрили спеццентр

У Вінниці відкрили центр реабілітації для дітей з особливими потребами «Живе джерельце Поділля». Основну увагу організатори звернули на соціальну адаптацію дитини у суспільстві та розвиток творчих здібностей. В Центрі вже розпочались заняття із педагогами та психологами.

Заклад дає можливість дітям з особливими потребами адаптуватись в суспільстві. Центр створено для психологічного супроводу особливих дітей за таким напрямками: спектр аутизму, синдром Дауна, проблеми мови та слуху, інсулінова залежність, ДЦП, енцифалія, повідомляє Вінницька державна телерадіокомпанія.

Також планується допомагати гіперактивним діткам та тим, які мають проблеми з поведінкою.

- Вікова категорія дітей, з якими ми працюємо, від 3 до 16 років. Беремо усіх, навіть тих, хто сидить на люстрі, - розповіла Софія Братиславська, керівник та організатор центру. - Я в дитинстві сама була "особливим вундеркіндом.

Батьки сподіваються, подібний центр надасть можливість їхнім діткам проявитись та розкрити свої таланти. Адже у звичайних навчальних закладах така категорія дітей почувається не завжди комфортно.

Вже 25 дітей почали відвідувати центр реабілітації. Кожного дня з ними займатимуться педагоги, психологи, логопеди та масажисти. Працюватимуть гуртки з шиття ляльок, квілінгу, орігамі, малювання, ліпки.

Програма реабілітації надасть дитині можливість не лише покращити психоемоційний стан, але й засвоїти певні знання та навички, які, в свою чергу, допоможуть в подальшому отримати професію.