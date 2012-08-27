2 тисячі вінничан отримали роботу через податкову

Впродовж 7 місяців 2012 року податківці регіону допомогли працевлаштуватись понад 2 тисячам вінничан

Протягом поточного року в області виявлено 927 найманих осіб, праця яких використовувалась суб’єктами господарювання без належним чином укладених трудових угод, якими до бюджету додатково сплачено 85,0 тис.грн. податків. Залучено до оподаткування 1313 громадян, якими додатково внесено до бюджету 461,9 тис.грн. податків, повідомляє сайт Моя Вінниця.

- Загалом, протягом 7 місяців 2012 року податковими органами області проведено 87 перевірок щодо дотримання підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами-підприємцями діючого податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів, - наголошує голова ДПС у Вінницькій області Ірина.Зленко. - За результатами перевірок до бюджету донараховано 2429,8 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, пені та штрафних санкцій, з яких надійшло до бюджету 627,9 тис. грн. (25,8%).

