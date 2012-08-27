Симоненко заявив, що медична реформа на Вінничині провалилася

На Вінничині фінансування на сфери охорони здоров'я з місцевих бюджетів скоротилися на 50%.

Про це завив лідер КПУ Петро Симоненко під час зустрічі з виборцями в місті Бар (Вінницька область), передав кореспондент ГолосUA.

Політик нагадав, що Вінницька область була одним із регіонів, де медична реформа проводилася як пілотний проект, але в результаті змін медична сфера в цьому регіоні тільки погіршилася.

Так, за словами політика, в результаті медичної реформи на Вінниччині відбулося скорочення кваліфікованого досвідченого медперсоналу, закриття дільничних лікарень в сільській місцевості та перепрофілювання їх в амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Крім того, уточнив лідер КПУ, ряд медустанов, на які припадало 80% медичної допомоги в області, на сьогоднішній день отримує тільки 30% від загального фінансування.

- У результаті ліквідації дільничних лікарень область втратила багато необхідних функцій, які виконували ці установи. Наприклад, раніше в них проводилися нескладні операції, приймалися пологи, працювали рентген і стоматологічні кабінети. На сьогоднішній день цього всього немає, - підкреслив головний комуніст країни.

При цьому Петро Симоненко уточнив, що зараз у Вінницькій області населення досить негативно сприйняло зміни в медичній сфері.

Він пояснив, що у зв'язку з неякісним наданням медичної допомоги, вінничани в більшості відмовляються користуватися послугами амбулаторій, натомість займаються самолікуванням або лікуються у колишніх медпрацівників.

Крім того, політик навів приклад, коли в зв'язку з реорганізацією дільничної лікарні в одному з сіл Барського району, медобслуговування позбулося близько 8 тисяч осіб з 10 населених пунктів, лікарня також втратила обладнання і медикаменти.

- В результаті всі жителі прилеглих сіл міста Бара, щоб отримати медичну допомогу, повинні добиратися в місто. Це вже призвело до смерті 3 осіб і є найяскравішим прикладом того, що несе нам медична реформа, - додав політик.

Завтра, 28 серпня, Петро Симоненко у Вінниці проведе прес-конференцію о 12 год у конференц-залі готелю "Поділля".