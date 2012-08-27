Вінницькі школярі отримали 315 китайських комп‘ютерів

Вінницька область отримала 315 персональних комп’ютерів, які надійдуть до навчальних закладів регіону. У лютому 2012 року Урядами України та Китайської Народної Республіки підписано угоду про надання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України. Реалізація дасть змогу оснастити сучасною комп’ютерною технікою близько 750 шкіл держави.

Передбачається, що отримана техніка буде використовуватися не лише під час навчально-виховного процесу, а йзастосовуватиметься в адміністративній діяльності навчальних закладів.

У 2011 році за кошти державного бюджету Вінниччина отримала 34 сучасні НКК для загальноосвітніх навчальних закладів та 19 мобільних комп’ютерних комплексів (по 20 ноутбуків) для шкіл-інтернатів. Загалом же у школах області функціонує 1074 навчально-комп’ютерні комплекси.

68 загальноосвітніх закладів регіону беруть участь у реалізації Національного проекту «Відкритий світ», головним завданням якого є створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня. Тож з 1 вересня 2012 року вчителі, батьки та учні 7 класів закладів-учасників проекту розпочнуть інтерактивне навчання з усіх навчальних дисциплін відповідно до затверджених планів і програм.