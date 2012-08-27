Вінницькі автобуси та тролейбуси у вихідні дні працюватимуть за новим графіком

З 27 серпня комунальне підприємство «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» внесло зміни у розклад руху автобусів, трамваїв, тролейбусів у місті Вінниця. Про це повідомляє сайт «Вінницький трамвай».

Відсьогодні вносяться зміни до розкладу руху автобусів, трамваїв і тролейбусів. Зокрема зміни стосуються роботи маршруту автобусів № 7, які відтепер працюватимуть у вихідні та святкові дні, правда з інтервалом руху – майже 2 години. Тролейбуси за маршрутом № 4 «Вишенька - Лугова» також працюватимуть у вихідні та святкові дні, з інтервалом руху 10-15 хвилин – у вихідні. У зв`язку із введенням автобусного маршруту № 21 «Барське шосе - Педучилище», також змінено розклад руху трамвайного маршруту №2 ««Барське шосе - Вишенька», який курсуватиме з інтервалом 30 хв. – 1,5 години.