П‘ятеро вінничан стали заслуженими

Нагородив Президент

До Дня незалежності України Президент України Віктор Янукович відзначив вінничан державними нагородами України.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено першого заступника голови обласної державної адміністрації Івана Мовчана.

Присвоєно почесні звання:

- «Заслужений лікар України» Ользі Дибській - лікареві відділення комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня імені академіка О.І.Ющенка»,

- «Заслужений працівник культури України» Галині Мішуріс - керівникові клубу ветеранів «Надвечір’я» ради Барської районної організації ветеранів України Вінницької області;

- «Заслужений працівник сільського господарства України» - Миколі Бабію - трактористові-машиністу сільськогосподарського виробництва Теплицької філії акціонерного товариства «Зернопродукт МХП» Вінницької області та Євгенію Звєркову - генеральному директорові товариства «Хмільницьке» Вінницької області;

- «Заслужений працівник транспорту України» - Анатолію Любініну - начальникові відокремленого підрозділу «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» – заступнику начальника державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» Вінницької області.

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