Чиновниця з Козятинської РДА взяла хабар 2000 гривень

Прокуратурою Вінницької області скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього начальника відділу у справах сім’ї та молоді Козятинської райдержадміністрації.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.

Досудовим слідством установлено, що в червні 2012 року чиновниця, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особою, яка займає відповідальне становище, за незаконне сприяння у виділенні пільгової путівки на оздоровлення дитини, отримала хабар в сумі 2000 гривень та була викрита правоохоронними органами.

Прокуратурою скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього начальника відділу у справах сім’ї та молоді Козятинської РДА за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище), ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).