З поборами в школах треба боротися «прозорістю»

Проблему поборів у школах можна подолати створенням Піклувальної ради, яка контролюватиме розподіл коштів, що надходять на потреби школи від батьківських комітетів.

Про це повідомив на прес-конференції начальник управління освіти і науки Вінницької ОДА Ігор Івасюк.

- Протягом 2011-2012 навчального року до управління були звернення щодо поборів у школах, але вони не мали повального характеру. Зокрема я рекомендую перейняти досвід кількох вінницьких шкіл, де створено Піклувальні ради за участю голів батьківських комітетів. Крім того, зібрані на добровільних засадах кошти слід перекидати на безготівковий рахунок, аби Піклувальна рада могла отримувати звіт від керівництва школи, на що і коли конкретно витрачались кошти, зібрані батьками. У такий спосіб процес збору коштів на потреби школи можна зробити абсолютно прозорим і відкритим.