Випав з поїзда і залишився живим

24 серпня о 8:50 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 міста Жмеринка Вінницької області від чергової швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що в травматологічне відділення відділкової лікарні станції Жмеринка було госпіталізовано 28-річного киянина з діагнозом «забій грудної клітки, тулуба та переломи ребер і ключиці, закрита черепно-мозкова травма».

Повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, чоловік отримав травми в результаті падіння з електропоїзда «Київ-Хмельницький» під час руху поблизу станції Лопатинці. За попередніми даними, потерпілий обіперся на двері тамбуру, які з нез’ясованих причин відкрились.

Стан потерпілого середньої важкості