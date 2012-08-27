Вже є перші жертви отруєння грибами

24 серпня о 21:42 пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини смт Чернівці Вінницької області від чергового лікаря швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що в терапевтичне відділення місцевої лікарні поступив житель с. Біляни, 1976 року народження, з діагнозом «гостре отруєння грибами», повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Стан хворого середньої важкості, обставини встановлюються.

Рятувальники звертаються до громадян бути вкрай уважними під час збирання грибів, адже далеко не всі вони їстивні.