6 шкіл області призупинили роботу

Наразі невідомо, скільки загальноосвітніх шкіл підпадають під так звану реформу «скорочення». Проте відомо, що поряд зі збільшенням кількості дитячих навчальних дошкільних закладів освіти, кількість загальних середньоосвітніх шкіл в області зменшується. В 2012 році в області закрито 12 шкіл.

Про це на прес-конференції 27 серпня повідомив начальник управління освіти і науки Вінницької ОДА Ігор Івасюк.



- На жаль, в середній освіті відбувається тенденція до скорочення шкіл. Якщо в 2011 році на території області було 960 шкіл, то в 2012 їх кількість зменшилась на 12. Наразі 6 шкіл області призупинили свою роботу, учнів там немає, але громади не дали свого погодження на закриття цих закладів. Також протягом року реорганізовано 30 шкіл, тобто вони отримали інші ступені у відповідності із загальнодержавними вимогами. Наприклад, була школа ІІ ступеня, стала – І, - зазначив він.

Проте в цьому навчальному році держава подбає про школи-довгобуди на які, за словами Ігоря Івасюка, вже виділені кошти. Зокрема, це школа у с.Васильків Тиврівського району, с.Михайлівка Гайсинського району та Чечельницька ЗОШ № 1.