Вінницький математик отримає мільйон доларів?

Колишній викладач Вінницького національного технічного університету, а нині професор Східноукраїнського національного університету ім.Даля, Анатолій Плотніков запропонував рішення однієї з математичних проблем, вирішення яких не знайдено за багато років, повідомляє Зотов-Ньюз.

Загалом їх сім. За рішення кожної Американський математичний інститут Клея призначив приз в один мільйон доларів.

Поки вирішена одна така задача: російський математик Григорій Перельман довів гіпотезу Пуанкаре. І одразу ж став знаменитим на весь світ, відмовившись від мільйона. Вінничанин від мільйона відмовлятись поки не планує.

Анатолій Плотніков опублікував варіант розв'язання математичної задачі "P vs NP" в міжнародному науковому журналі Journal of Computer Science.

- Тепер мою публікацію будуть читати, щоб знайти помилку, - каже Анатолій Плотніков. - Зазвичай потрібно три місяці, півроку... А поки я розумію, чому такий ажіотаж. Мільйон світить!

Кілька років тому вчений вже пропонував світовому співтовариству математиків варіант вирішення цього завдання, проте виявлений контрприклад вказав на окремий характер рішення. Тому Анатолій Плотніков продовжив свою роботу. Сподівається, вона була успішною.

Але незалежно від результату, вінничанин не збирається зупинятися на досягнутому.

- Існує ще проблема вирішення завдань класу UF і я планую працювати в цьому напрямку. Не припиню працювати в цій галузі, адже це моє життя, - говорить Анатолій Плотніков.

Рішення вінничанина оцінить, в першу чергу, вчений світ. Його зв'язок із безпосередньою практикою досить відносна. Але сам результат допоможе, наприклад, вирішити деякі завдання в шифруванні і дешифрування інформації. Захистити державну або комерційну таємницю.

Перший проректор із науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького технічного універистету Олександр Романюк говорить, що добре пам'ятає Анатолія Плотнікова.

- Він пропрацював у нашому університеті майже тридцять років, - каже Олександр Романюк. - Потім перейшов на індивідуальну наукову роботу. Але в усіх, хто з ним стикався - і в студентів, і у викладачів - залишились про Анатолія Дмитровича дуже гарні враження. Його й досі згадують в університеті як гарного науковця та вимогливого викладача.

Довідка.

Суть проблеми «P vs NP» полягає в пошуку можливого рішення задач класу NP за допомогою певних алгоритмів. Клас NP включає в себе всі завдання, які вирішуються на комп'ютері. Вони мають велику практичну цінність, однак доказів того, що багато з них можуть бути вирішені за допомогою вдалого алгоритму, не існує. Клас задач Р, що входить до NP, навпаки, можна вирішити за допомогою алгоритму.

Анатолій Плотніков зазначив, що процес вирішення завдань класу NP розтягнутий за часом, а в процесі рішення з'являються проміжні результати. Професор визначає підклас UF завдань NP, у яких проміжні результати можна знайти за невеликий час, залежно від розмірності задачі. Так як ця властивість у визначенні класу NP не обумовлюється, то в нього можуть входити завдання, для яких перевірка проміжного результату може вимагати неприйнятно великого часу. Анатолій Плотніков у своєму рішенні вказує, що UF не дорівнює NP, а Р входить в UF. Отже, Р не дорівнює NP.

