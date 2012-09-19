Почалися наймаштабніші в Україні військові навчання

18 вересня 2012 року у Збройних Силах України відповідно до Плану бойової підготовки на 2012-й навчальний рік розпочався комплекс дослідницьких експериментальних командно-штабних навчань з органами військового управління та військами (силами) “Перспектива-2012”, повідомляє Центральний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

До навчань планується залучити усі військові частини Збройних Сил України у пунктах постійної дислокації з проведенням навчань і занять за відповідною тематикою командувачів видів Збройних Сил України та начальників структурних підрозділів Генерального штабу ЗС України, у підпорядкуванні яких знаходяться військові частини.

Крім того, “Перспектива-2012” передбачає проведення тактичних (льотно-тактичних, тактико-спеціальних) навчань з визначеними військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України.

Комплекс дослідницьких експериментальних командно-штабних навчань “Перспектива-2012” покликаний забезпечити підготовку Збройних Сил до виконання оперативних і бойових завдань, її міжвидовий та комплексний характер, підвищити рівень відповідальності командирів та зменшити тривалість періоду підготовки до виконання завдань.

Всього на полігонах Сухопутних військ, Повітряних Сил та Військово-Морських Сил Збройних Сил України сплановано провести батальйонні, ротні тактичні навчання, тактичні навчання з підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ та зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України, а також тактико-спеціальні навчання з частинами забезпечення.

Сценарій проведення навчання також передбачає проведення льотно-методичного збору винищувальної авіації з відпрацюванням льотно-тактичних вправ на бойове застосування авіації.

“Перспектива-2012” триватиме до 4 жовтня 2012 року.