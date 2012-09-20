Будівельній галузі загрожує «обвал»

У січні – серпні 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 787,1 млн. грн.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Спад обсягів будівництва в регіоні проти відповідного показника за даний період минулого року склав 13.3%.

Найтривожніший «дзвіночок» - в області проти торішнього на 48,3% зменшився обсяг виконання робіт із підготовки нових будівельних ділянок, що може свідчити про високу ймовірність того, що наступного року будівельна галузь Вінниччини взагалі «обвалиться». Позаяк цьогоріч будівельники в основному займалися роботами із завершенням будівництва, - 270,7% проти торішніх обсягів.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 67,0% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (25,8% та 7,2% відповідно).