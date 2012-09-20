В землевпорядників та оцінювачів треба буде вимагати сертифікат

Земельна політика держави концентрується на остаточному розв'язанні проблем розвитку відносин власності на землю, формуванні цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного кредитування, удосконаленні системи земельних платежів, підвищенні ефективності державного управління земельними ресурсами, поліпшенню організації державного контролю за використанням і охороною земель. На виконання нагальних завдань сьогодення у сфері земельних відносин спрямовано прийняття Верховною Радою України за основу законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт)”.

Як повідомляє Головне управління Держкомзему у Вінницькій області, цим законодавчим актом передбачено скасування ліцензування господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт та запровадження сертифікації виконавців, які виконують такі роботи.

Запровадження сертифікації виконавців робіт започатковує інститут персональної відповідальності за виконувані роботи та надані послуги. Законопроект дозволить обмежити державне регулювання господарської діяльності у сферах землеустрою та оцінки земель, стимулюватиме вільну конкуренцію на відповідних ринках, покращуватиме ефективність виробництва та сприятиме захисту прав споживачів послуг виконавців робіт із землеустрою та оцінки.

Якісно виконані роботи із землеустрою та оцінки земель та раціонально прийняті рішення під час здійснення землеустрою забезпечать зменшення порушень прав власників землі та землекористувачів, у тому числі і позбавлень цих прав через незаконну передачу у власність та користування земельних ділянок, а отже покращать інвестиційний клімат у країні.

З метою недопущення повної втрати контролю держави у сферах господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт законопроектом запроваджується ведення Державного реєстру виконавців робіт із землеустрою та з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що є превентивним заходом для недопущення виготовлення землевпорядної документації із порушенням вимог законодавчих та нормативних актів у сфері землеустрою та забезпечення підвищення її якості. Ця нова більш ліберальна модель державного регулювання базується на оцінці спроможності спеціалістів виконувати відповідні роботи.