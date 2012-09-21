Пенсії профінансували на 83%

Станом на 19 вересня Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області профінансувало виплату пенсій та грошової допомоги в сумі 545,8 млн. грн., що становить 82,7 % місячної потреби на пенсійне забезпечення у вересні. Зокрема виплату пенсій, що здійснюється через поштові відділення, профінансовано у сумі 326,3млн. грн., через установи банків – у сумі 219,5 млн. грн. Про це повідомляє головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області



