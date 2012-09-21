Вінницькі боксери – останні на домашньому турнірі
10:48, 21 вересня 2012Вінниця
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Меморіал Михайловського
У Вінниці пройшов відкритий турнір з боксу серед юніорів 1997-98 р.н., присвячений пам’яті тренера Віталія Михайловського. У змаганнях, які відбулись за підтримки міського спорткомітету, взяли участь 6 команд.
Перемогла збірна Кам’янця-Подільського (Хмільницька область). До трійки найкращих увійшли також збірні Умані (Черкаська область) і Житомира.
Збірна Вінниці цього разу посіла останнє місце, пропустивши вперед навіть команди з Бершаді і Жмеринки. Хоча зазвичай наші юні боксери лідирують, адже школа вінницького боксу заслужено вважається однією з найкращих в державі.
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