Вінницькі боксери – останні на домашньому турнірі

У Вінниці пройшов відкритий турнір з боксу серед юніорів 1997-98 р.н., присвячений пам’яті тренера Віталія Михайловського. У змаганнях, які відбулись за підтримки міського спорткомітету, взяли участь 6 команд.

Перемогла збірна Кам’янця-Подільського (Хмільницька область). До трійки найкращих увійшли також збірні Умані (Черкаська область) і Житомира.

Збірна Вінниці цього разу посіла останнє місце, пропустивши вперед навіть команди з Бершаді і Жмеринки. Хоча зазвичай наші юні боксери лідирують, адже школа вінницького боксу заслужено вважається однією з найкращих в державі.