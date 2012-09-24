Чотири мільйони коштує розритий газовиками курган

У 3 млн 928 тис 761 гривню оцінили збитки за зруйнування скіфського кургану III-IV століття до н.е. на території Тростянецького району. Екскаватором по пам’ятці археології пройшлися під час будівництва газопроводу будівельники підприємства «Укргазбуд», повідомляє 20 хвилин.

Сектор охорони культурної спадщини обласного управління культури повідомив про факт руйнування кургану прокуратуру й міліцію. Представник управління боротьби з економічними злочинами обласної міліції виїжджав з археологами на місце події – знищений курган знаходиться у селі Тростянчик Тростянецького району.

Згодом міліціонери затребували в археологів розрахунок вартості збитків, завданих державі під час знищення пам’ятки археології. Існує наукова схема визначення вартості такого об’єкта. За підсумками обрахунків, встановлено цифру, про яку згадували на початку публікації – більше трьох мільйонів гривень.

Мало віриться, що «копачі» відшкодують збитки. Мільйон за руйнування пам’яток минулого у нас ще ніхто не повертав.

Знищений курган належить до групи Гордіївських курганів, названих за своїми знахідками одним з найбагатшим у Європі. Можливо, і тут на археологів чекала б удача!.. Поки що вони підібрали тільки залишки скіфської амфори, їх викопали газобудівники на глибині двох метрів. Дослідники давнини припускають, що предмет було виготовлено у четвертому столітті до нашої ери. Було в кургані і поховання. Про це свідчать викопані кістки.

Як могло статися, що цивілізовані люди пройшлися екскаватором по кургану?

- Це не наша вина, - каже голова правління обслуговуючого кооперативу «Вінницягазбуд» Юрій Вербальчук. – Якби на цій ділянці були встановлені відповідні знаки, повірте, ніхто б не став їх порушувати, бо знаємо, що це заборонено законом. Без таких знаків не можна визначити, що на даній території розташовані землі історико-культурного призначення.

За словами пана Вербальчука, «нитку» газопроводу прокладають з Тростянця до села Вербка Чечельницького району. Наголошує, що на виконання робіт у них є всі необхідні документи.

- Ще 24 жовтня минулого року наш кооператив уклав договір з управлінням капітального будівництва облдержадміністрації на завершення будівництва газопроводу, - уточнює Юрій Вербальчук. - На підставі цього замовили та отримали проектно-кошторисну документацію. Передали її виконавцеві робіт – ПАТ «Укргазбуд». Разом з документацією підготували й надали інші дозвільні документи.

Співрозмовник просить звернути увагу, що проект пройшов державну експертизу. В документі визначено межі і місце прокладання газопроводу.

- Маємо висновки Інституту землеустрою та землевпорядну документацію управління земельних ресурсів області, - наголошує керівник кооперативу «Вінницягазбуд». – А такі документи готуються комплексно з урахуванням усіх нюансів.

Чоловік також стверджує, що на ділянці газопроводу знаходилися зорані землі, засіяні зерновими культурами. Підтвердити це може договором між їхнім кооперативом і товариством «Зернопродукт МХП», яке орендує дані землі.

- Ми змушені були відшкодувати «Зернопродукту» кошти за недоотриманий дохід з незібраних посівів, - каже Вербальчук. – А це ще раз підтверджує, що позначки про курган тут не було.

Найбільш кричущим археологи називають факт невиконання газобудівниками припису про зупинення робіт. Управління культури надіслало такий припис керівництву «Укргазбуд» та обслуговуючому кооперативу «Вінницягазбуд».

- Згідно з чинним законодавством, припис органів охорони культурної спадщини є обов’язковим до виконання усіма юридичними та фізичними особами, - каже директор Подільської філії науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України Сергій Сугак. – Однак у даному випадку ми змушені були скласти акт про ігнорування припису газобудівниками. Цей документ, як і протокол огляду місця події, передано у правоохоронні органи.

Саме представники Рятівної археологічної служби області виявили факт пошкодження кургану. Встановили його на етапі виконання робіт з прокладання газопроводу. За словами археологів, висота кургану приблизно три метри. Тому вони з подивом сприймають пояснення, що насип не було видно. Одразу повідомили про це обласне управління культури. Однак навіть спільними зусиллями зупинити тих, хто розкопує кургани, їм не вдалося. Довелося звертатися до прокуратури та міліції.

- За пошкодження археологічних пам’яток передбачена кримінальна відповідальність за ст. 298 Кримінального Кодексу України, - говорить Михайло Потупчик, завідувач сектору охорони культурної спадщини обласного управління культури. - У даному випадку порушення закону очевидні. По-перше, проект на будівництво газопроводу не погоджено з органами охорони культурної спадщини. По-друге, роботи проводяться без дозволу названого органу. Так само очевидним є знищення пам’ятки археології – кургану, який у нас значиться під №120. Про його наявність свідчить попереджувальний знак, встановлений на полі, де копали траншею для газопроводу.

Головна причина не в тому, є знак, чи нема, а у відсутності культури наших людей у ставленні до свого минулого. У будь-якій європейській країні такий факт насамперед рішуче засудила б громадськість, ще до того, як прийняли б рішення про покарання винуватців. У нас більшість байдуже ставиться до своєї історії, до того, що залишилося від наших попередників.

Керівник кооперативу всіляко виправдовується, мовляв, і поле було зоране і т.д. Звичайно, вони прокопали траншею більше як у шість кілометрів, тому й копали полем. А ми ведемо мову про невелику частинку землі, на якій знаходиться курган.

Не знаю, чи понесуть покарання винуватці. Це буде залежати від правоохоронців, від рішення суду. Якщо таке станеться, то стягнуті з них кошти будуть використані на дослідження зруйнованого кургану.

ДОВІДКА

На території Тростянецького району досліджено більше 40 курганів. Найбільший з них висотою 4,5 метрів. В похованнях знайдено понад тисячу ювелірних виробів із золота, срібла, бурштину. Найчисельнішу групу знахідок складають прикраси - шпильки, браслети та анклети (ножні браслети), кільця, персні та намиста. Бронзові ножі, бронзові та кістяні деталі кінської збруї, глиняний посуд...

Речі унікальні своєю різноманітністю форм, багатством орнаменту та рівнем технології. Високохудожній орнамент, що прикрашає знахідки, свідчить про неабиякий художній смак і хист стародавніх ювелірів.

Музейне зібрання виробів з бурштину, цього коштовного каменю, є однією з найбільших археологічних колекцій в Європі.

Найбільше знахідок археологи виявили в Гордіївському кургані, що неподалік села з однойменною назвою – Гордіївка, починаючи з середини 80-х років. Монографія «Гордіївський могильник» за редакцією доктора історичних наук В.Клочка перекладена на німецьку мову і видана в цій країні.

Знахідки з Гордіївського могильника зберігаються в обласному краєзнавчому музеї.