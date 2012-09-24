Турист впав у воду біля рошенівського фонтану

П’ять вінницьких рятувальників знадобилося для того, щоб витягти із Бугу мешканця міста Фастів Київської області, який плавав у акваторії фонтану «Рошен». Інцидент із туристом стався увечері 22 вересня.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Інформація про те, що біля набережної «Рошен» у річці Південний Буг знаходиться людина, яка не може самостійно вибратись з води, надійшла від мешканців вулиці Кармалюка. Як виявилося, 26-річний гість із Київської області приїхав у Вінницю помилуватися світломузичним фонтаном. Плавати чоловік не збирався, однак, трохи хильнувши перед екскурсією, будучи в нетверезому стані та за власної необережності впав у воду.

Рятувальники туриста витягли та надали необхідну допомогу. Наразі його життю і здоров’ю нічого не загрожує.