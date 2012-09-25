Смерть зампрокурора області Романа Шубіна не випадкова?

«Сегодня» з'ясувала подробиці трагічної смерті 57-річного заступник прокурора Вінницької області Романа Шубіна, однокурсника екс-генпрокурора Олександра Медведька.

Він повертався з Києва на Honda CR-V і вже при під'їзді до Вінниці на великій швидкості врізався в КамАЗ, який ішов попереду. Шансів вижити у нього не було.

Шубін був однією з небагатьох знакових, легендарних осіб Генпрокуратури. Будучи старшим слідчим з особливо важливих справ, а потім і начальником відділу, вів резонансні кримінальні справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе (за гарячими слідами допитував начальника міліцейської наружки генерала Олексія Пукача, коли того ще перший раз затримали в 2003 році, а потім за рішенням суду відпустили), так зване отруєння діоксином кандидата в президенти Віктора Ющенка.

Кілька років тому, вже будучи начальником Головного управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ, Роман Іванович нібито попросив посаду з меншим обсягом роботи (подейкували, йому підказало керівництво). Останні роки був заступником прокурора Вінницької області, хоча сім'я залишалася в Києві. У минулу п'ятницю був на заслуховуванні в ГПУ. За попередньою версією, у Шубіна стався інфаркт. Колеги в шоці.

«Не можу повірити, що його вже немає, - говорить Володимир Жербицький, який добре знав загиблого. - Великий трудяга і неймовірно скромна людина».

«А я сумніваюся у випадку ДТП - вороги у нього були», - вважає колишній слідчий, який просив журналістів не називати його прізвище.