Жінку збив потяг: допоможіть встановити особу

25 вересня 2012 року о 19 годині 40 хвилин по зупиночній платформі Межирів вантажним поїздом було смертельно травмовано жінку віком 45-50 років, середнього зросту, середньої статури, волосся темне, коротко стрижене.

Була одягнута: куртка чорна на жовтій металевій блискавці, кофта чорна в жовто-червоні квіти з синтетичної тканини на блискавці, чорні джинси, чорні півчобітки з шкірозамінника.

Особливі прикмети: на лівому зап’ясті татуювання синього кольору «Ваня».

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами: 4-27-24, 4-28-68, 4-27-27, 4-27-28(цілодобово) або звернутись до чергової частини міліції, розташованої в приміщенні залізничного вокзалу Жмеринки чи в лінійний відділ на станції Жмеринка за адресою: м.Жмеринка, вул.Образцова, 8-а.