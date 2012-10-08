ВНАУ двічі здолав харківську «Юракадемію»

Вінницька чоловіча волейбольна команда «ВНАУ» провела 2 тур чемпіонату України у суперлізі 5–6 жовтня вдома. Вінничани у переповненому глядачами спорткомплексі медуніверситету двічі здолали одного з лідерів - «Юридичну академію» (Харків) – 3:0 (25:14, 25:23, 28:26) і знову 3:0 (25:19, 25:21, 25:18).

Найбільш напруженим був перший матч з харків’янами. У стартовій партії наші хлопці просто розтрощили харків’ян. Все вдавалося – і потужні атакуючі удари, і захисні блоки, і загальнокомандні дії. Проте надалі гості отямилися і лише наприкінці партії вдалося вирвати перемогу – 25:23. Деякі глядачі вже були настільки впевнені у перемозі нашої команди, що після перерви навіть не повернулися до зали. Проте саме у третій партії харків’яни почали стабільно лідирувати в рахунку. І, здавалося, що наші волейболісти не зможуть наздогнати гостей.

Були помилки і подачах, і в атакуючих ударах, і в захисті. Але на фініші партії вдалося зрівняти рахунок і вирвати перемогу – 28:26 і 3:0 за партіями!

Нагадаємо, у 1 турі ВНАУ в гостях двічі програв команді «Фаворит» (Лубни, Полтавська обл.), - 0:3 і 2:3.

– Хлопці виконали настанови на гру. Незважаючи на впевнену гру гостей у блоці, вдавалося пробивати їх захист, – сказав головний тренер «ВНАУ» Сергій Саранчук. – Дебют нашої команди в еліті вдався. Зрозуміло, поки що не бракує помилок. Але головне – це велике бажання команди перемагати, радувати уболівальників.