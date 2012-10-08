Підпалене сухе гілля спалило гараж
16:33, 08 жовтня 2012Вінниця
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Наказав скласти голова кооперативу
7 жовтня приблизно о 6 ранку у Вінниці на вулиці Квятека на території гаражного кооперативу «Каштанка» горів гараж. Причина займання – гілля. Напередодні голова кооперативу організував обрізку дерев. Складали гілля за гаражами.
Хто підпалив гілля встановлюють правоохоронц, повідомляє радіо "Місто над Бугом".
- А я підраховую збитки, - говорить власник спаленого гаража Сергій. - Сузе гілля він сказав вкладати в метрі біля мого гаража, бо там прибрано, чисто. велийи прохід. Я питав, що ж ви захаращуєте. Але він пообіцяв прибрати це гілля. І чи то не встиг, чи то вні так задумав просто спалити його там, але не розрахуав і вогонь перекинувся на мійг араж? Словом, чекаю. що скаже міліція
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