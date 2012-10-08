Підпалене сухе гілля спалило гараж

16:33, 08 жовтня 2012
Вінниця
47 0

Наказав скласти голова кооперативу

7 жовтня приблизно о 6 ранку у Вінниці на  вулиці Квятека  на території гаражного кооперативу «Каштанка» горів гараж.  Причина займання – гілля. Напередодні голова кооперативу організував обрізку дерев. Складали гілля за гаражами. 

Хто підпалив гілля  встановлюють правоохоронц, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- А я підраховую збитки, - говорить власник спаленого гаража Сергій. - Сузе гілля він сказав вкладати в метрі біля мого гаража, бо там прибрано, чисто. велийи прохід. Я питав, що ж ви захаращуєте. Але він пообіцяв прибрати це гілля. І чи то не встиг, чи то вні так задумав просто спалити його там, але не розрахуав і вогонь перекинувся на мійг араж? Словом, чекаю. що скаже міліція

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter